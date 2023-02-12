Полковник Алехин предупредил о подготовке командованием ВСУ двух новых боеспособных корпусов

Возможности столь крупных резервов противника нельзя недооценивать. Когда и где именно будут задействованы резервные корпуса ВСУ, никакой ясности пока нет, подобная конкретика является прерогативой украинского главкома Валерия Залужного, предупредил собеседник URA.RU.