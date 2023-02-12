Полковник Алехин предупредил о подготовке командованием ВСУ двух новых боеспособных корпусов

Руководство ВСУ в настоящее время энергично формирует сразу два боеспособных армейских корпуса для противодействия наступательной активности ВС РФ. Об этом сообщил российский военный аналитик Геннадий Алехин.
Он отметил в интервью изданию URA.RU, что личный состав этих корпусов состоит из наиболее обученных и мотивированных украинских военнослужащих.
«ВСУ большое внимание предают созданию двух корпусов. Один готовится на Западе. В Польше или на Западной Украине. Второй, по моим сведениям, готовится где-то под Полтавой», — отметил полковник запаса Геннадий Алехин.
Возможности столь крупных резервов противника нельзя недооценивать. Когда и где именно будут задействованы резервные корпуса ВСУ, никакой ясности пока нет, подобная конкретика является прерогативой украинского главкома Валерия Залужного, предупредил собеседник URA.RU.