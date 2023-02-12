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Минимум смертей от COVID-19 зафиксировали в России впервые с апреля 2020 года

Общество
Минимум смертей от COVID-19 зафиксировали в России впервые с апреля 2020 года

Суточный показатель смертности от коронавируса в России достиг минимума впервые с 15 апреля 2020 года, сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с инфекцией.

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 за минувшие 24 часа составило 12 347, жертвами инфекции стал 31 человек. За сутки в России госпитализировали 689 больных с коронавирусом против 1391 днем ранее.

Напомним, граждане РФ могут посмотреть актуальные данные о распространении инфекции в стране и мире на официальном портале федерального оперштаба стопкоронавирус.рф.
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