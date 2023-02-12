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В Петербурге 20-летняя девушка попала под статью за совращение подростка

Происшествия
В Петербурге 20-летняя девушка попала под статью за совращение подростка

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге 20-летнюю жительницу Коми. Ее подозревают в совращении подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации издания, девушка познакомилась с 16-летним юношей в социальных сетях около месяца назад. При встрече они сняли номер в гостинице на улице Чапаева. Там гражданка вступила в интимную связь с подростком.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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