Опять не повезло: в Приморском районе Петербурга уборочная техника вновь промахнулась мимо сугробов

Кто в Санкт-Петербурге выбирает, какие улицы чистить от снега и обрабатывать от наледи, а какие нет? Почему горожане-налогоплательщики вынуждены мириться с сугробами на дорогах и льдом на тротуарах? Кто отвечает за порядок в городе? Несмотря на то, что кое-где в Северной столице прошлась уборочная техника после метели 10-11 февраля, возникла новая угроза безопасности людей.
Подморозившие влажные дороги и тротуары минус -7°C покрыли их к утру 12 числа неровным слоем гололеда. Долгожданные солнечные выходные могли бы порадовать петербуржцев, если бы не серьезный риск получить травму. Кроме того, снегоуборка проходит явно выборочно — чистят не все улицы.
Так, житель Приморского района Алексей стал свидетелем, как уборочная техника возле его места жительства вновь проигнорировала злополучный участок от Богатырского проспекта до Оптиков, на который систематически жалуются местные обитатели:
«Два дня прошло, а пробираться по району что пешком, что за рулем крайне проблематично. Вчера около 10 вечера долго ползли за тремя чистилками в конце Оптиков. Ну, думаю, наконец повезет нам. А, нет! Свернули налево, в конец Шуваловского. Сегодня с утра ожидаемый гололед. Ну что, песка нет на Финском заливе? Как снег химией поливать, так додумались же, а ото льда избавиться никак. Власти по выходным отдыхают, вот и коммунальщикам на людей чихать. Или вечерней оттепели ждут?» — возмутился участник сообщества.
Действительно, если в коммунальном хозяйстве не хватает реагентов для борьбы с наледью, то, во-первых, есть и другие средства, а во-вторых, кто принимал такое решение о закупке, что спецсредств не хватило? Почему комблага Смольного не отслеживает своих коммунальщиков по выходным, и в результате большие участки улиц остаются без уборки? Кто отвечает за наведение порядка в Петербурге? Вероятно, как и прежде эти вопросы останутся без ответа со стороны команды губернатора Александра Беглова.
Ранее ФАН писал о части Шуваловского проспекта в Приморском районе Петербурга, которую во время снегоуборки силами городских коммунальных служб по непонятной причине начисто игнорируют.