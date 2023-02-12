Опять не повезло: в Приморском районе Петербурга уборочная техника вновь промахнулась мимо сугробов

Действительно, если в коммунальном хозяйстве не хватает реагентов для борьбы с наледью, то, во-первых, есть и другие средства, а во-вторых, кто принимал такое решение о закупке, что спецсредств не хватило? Почему комблага Смольного не отслеживает своих коммунальщиков по выходным, и в результате большие участки улиц остаются без уборки? Кто отвечает за наведение порядка в Петербурге? Вероятно, как и прежде эти вопросы останутся без ответа со стороны команды губернатора Александра Беглова.