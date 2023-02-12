Средний объем займов «до зарплаты» в России превысил 11 тысяч рублей

Средняя величина займов «до зарплаты» по итогам прошлого года составила 11,3 тысячи рублей, а среднесрочных займов — 23,8 тысячи, сообщил гендиректор МФК «Честное слово» Андрей Петков. Первый показатель увеличился на 5%, а второй — на 7,8%.
За первые три месяца россияне подавали заявки на 26% чаще, чем в предыдущий отчетный период. Во втором квартале фиксировался спад на 9%, а в третьем и четвертом кварталах число обращений вновь выросло – на 17% и 20% соответственно, уточняет РИА Новости.
Наиболее популярными у заемщиков оказались такие цели, как «лечение» (13% случаев), «другое» (12%), «текущие расходы» и «покупка подарка (по 10%). По словам Петкова, это социально одобряемые варианты, способные положительно повлиять на решение кредитора. Кроме того, в списке встречались «ремонт жилья», «ремонт машины» и «погашение другого кредита/займа» (по 7%).
Тем временем, как сообщает «Север-Пресс», спрос на ипотечные кредиты в январе упал на 60% по сравнению с декабрем, до 284,3 млрд рублей. Средний размер жилищного кредита сократился на 12,5% и составил 3,5 млн рублей.