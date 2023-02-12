Средний объем займов «до зарплаты» в России превысил 11 тысяч рублей

Наиболее популярными у заемщиков оказались такие цели, как «лечение» (13% случаев), «другое» (12%), «текущие расходы» и «покупка подарка (по 10%). По словам Петкова, это социально одобряемые варианты, способные положительно повлиять на решение кредитора. Кроме того, в списке встречались «ремонт жилья», «ремонт машины» и «погашение другого кредита/займа» (по 7%).