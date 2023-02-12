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Победитель фестиваля в Сан-Ремо Марко Менгони представит Италию на Евровидении

Шоу-бизнес
Победитель фестиваля в Сан-Ремо Марко Менгони представит Италию на Евровидении

Итальянский поп-певец Марко Менгони стал победителем фестиваля в Сан-Ремо. Исполнитель представит Италию на Евровидении в этом году.

Артист выступил на фестивале с сентиментальной песней Due Vite («Две жизни»). Композицию изначально считали фаворитом. Во время церемонии награждения Менгони объявил, что посвящает победу женщинам, участвовавшим в фестивале.

Певец уже забирал главный приз в Сан-Ремо. Артиста наградили «Золотой пальмой» в 2013 году, напоминает телеканал «360».

Напомним, Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле. Конкурс должна была принимать Украина, победившая в прошлом году, но место проведения перенесли из соображений безопасности.

В предстоящем Евровидении примут участие 37 стран. Несколько государств, в том числе Болгария, Словакия и Черногория отказались отправлять артистов на конкурс из-за высокой финансовой нагрузки. Финал Евровидения-2023 состоится 13 мая.
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