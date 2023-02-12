Mirror: НАТО боится быстрого разгрома британской армии в случае конфликта с ВС РФ

Британская армия на протяжении многих лет сталкивается с сокращением личного состава и испытывает проблемы с нехваткой оружия и боевой техники. Лондон не может оперативно развернуть даже пять тысяч военнослужащих для защиты союзников по НАТО в случае таковой необходимости, предупредил автор Mirror.