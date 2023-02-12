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Mirror: НАТО боится быстрого разгрома британской армии в случае конфликта с ВС РФ

Армия
Mirror: НАТО боится быстрого разгрома британской армии в случае конфликта с ВС РФ

Очевидная слабость Вооруженных сил Великобритании имеет критическую важность в случае открытой конфронтации между НАТО и Россией. Об этом заявил британский аналитик Уилл Мауле.

Руководство Североатлантического альянса боится быстрого и полного разгрома британской армии в случае вооруженного конфликта с ВС РФ и не хочет допускать представителей Лондона к руководству коллективными силами быстрого развертывания НАТО, что запланировано на 1 января 2024 года. Обозреватель Уилл Мауле пишет об этом в статье для издания Mirror, пересказ публикации предоставлен «ПолитРоссией».

Руководство НАТО обеспокоено тем, что британские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять России в вооруженном конфликте, и призвало Германию снова возглавить силы быстрого реагирования», — сказано в статье.

Британская армия на протяжении многих лет сталкивается с сокращением личного состава и испытывает проблемы с нехваткой оружия и боевой техники. Лондон не может оперативно развернуть даже пять тысяч военнослужащих для защиты союзников по НАТО в случае таковой необходимости, предупредил автор Mirror.
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