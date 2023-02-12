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МВД Германии призвало к более справедливому размещению беженцев с Украины в Европе

Общество
МВД Германии призвало к более справедливому размещению беженцев с Украины в Европе

Глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала к более справедливому распределению украинских беженцев в Европе.

В случае очередного возможного наплыва вынужденных переселенцев нагрузка на восточноевропейские регионы должна быть снижена, заявила министр в интервью Bild am Sonntag.

«Польша уже приняла более 1,5 миллиона украинских беженцев», — подчеркнула глава ведомства.

Фезер добавила, что «так продолжаться не может». Об установлении верхней границы приема украинских беженцев, особенно детей и женщин, речи идти не должно, резюмировала глава МВД.
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