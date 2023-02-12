Пенсионер и женщина насмерть задохнулись в полыхавшей квартире в Воронеже

По информации ведомства, огонь охватил комнату площадью 16 квадратных метров и балкон. На место были направлены 26 спасателей и девять единиц техники. Около часа потребовалось специалистам, чтобы ликвидировать пламя. Из дома эвакуировали 20 граждан.