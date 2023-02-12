Пенсионер и женщина насмерть задохнулись в полыхавшей квартире в Воронеже

Два человека стали жертвами пожара, который вспыхнул в квартире многоэтажки в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
По информации ведомства, огонь охватил комнату площадью 16 квадратных метров и балкон. На место были направлены 26 спасателей и девять единиц техники. Около часа потребовалось специалистам, чтобы ликвидировать пламя. Из дома эвакуировали 20 граждан.
На месте обнаружили тела двух человек. Погибшими оказались хозяин жилплощади 1951 года рождения, а также женщина, личность которой устанавливается. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.