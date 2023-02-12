Лидер британских консерваторов Хэндс рассказал о встрече с «российским шпионом» в пабе

В беседе с журналистами политик отметил, что во время одного из мероприятий консерваторов он познакомился с человеком по имени Александр Кашицын. Мужчина представился «сотрудником посольства РФ» и попросил Хэндса встретиться с ним в одном из пабов для обсуждения сбора мусора и уборки улиц.