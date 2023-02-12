Лидер британских консерваторов Хэндс рассказал о встрече с «российским шпионом» в пабе

Руководитель Консервативной партии Британии Грег Хэндс рассказал о некой встрече с «российским шпионом» в 2004 году в пабе. Об этом сообщает Channel 4.
В беседе с журналистами политик отметил, что во время одного из мероприятий консерваторов он познакомился с человеком по имени Александр Кашицын. Мужчина представился «сотрудником посольства РФ» и попросил Хэндса встретиться с ним в одном из пабов для обсуждения сбора мусора и уборки улиц.
Во время беседы Кашицын якобы попросил британского политика достать для него документы об иранской ядерной программе, однако Хэндс ответил отказом.
«Я подумал, что это офицер российской разведки, который уговаривает будущего члена британского парламента сделать что-то для российского государства», — рассказал глава консерваторов.
Ранее сообщалось, что Хэндс стал «министром без портфеля» в правительстве британского премьер-министра Риши Сунака.