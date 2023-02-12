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Власти Турции анонсировали снос более 7500 зданий после землетрясения

Происшествия
Власти Турции анонсировали снос более 7500 зданий после землетрясения

Мощное землетрясение привело к разрушению огромного количества сооружений в Турции. По словам национальных властей, в стране уничтожены или получили критические повреждения 7584 здания, их придется сносить.

Профильные эксперты проверили в десяти провинциях почти 133 тысячи объектов. Около 9 процентов из них непригодны для проживания.

Напомним, что в результате подземных толчков под завалами по-прежнему находятся люди. Спустя шесть суток удалось найти живым 35-летнего мужчину. Число жертв превысило 24 тысячи граждан.
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