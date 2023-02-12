Россия и Саудовская Аравия планируют нарастить товарооборот до 5 млрд долларов

Россия и Саудовская Аравия рассчитывают увеличить товарооборот до 5 млрд долларов. Для этого есть необходимые предпосылки в 2023 году, заявил в беседе с РИА Новости посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов.
По его словам, наблюдается позитивная динамика в двусторонних торгово-экономических связях, даже несмотря на снижение объема взаимной торговли по итогам января-ноября 2022 года. Указанные 5 млрд долларов являются целевым значением, которое ранее было утверждено властями.
Москва расценивает Эр-Рияд в качестве перспективного партнера, чья роль в глобальной экономике и политике неуклонно растет, подчеркнул Козлов.