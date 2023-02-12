Стоматолог Комаров назвал способ самостоятельно обнаружить рак полости рта

Обнаружив у себя какие-либо симптомы злокачественного образования, нужно незамедлительно обратиться к врачу-стоматологу. После диагностики он направит пациента к узкопрофильному специалисту. Отказ от вредных привычек снижает риск развития рака полости рта, отметил Сергей Комаров.