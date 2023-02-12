Стоматолог Комаров назвал способ самостоятельно обнаружить рак полости рта

Как диагностировать у себя рак полости рта, рассказал главный врач стоматологической поликлиники Сергей Комаров.
От того, насколько быстро удается выявить заболевание, зависит эффективность лечения. Что касается полости рта, на развитие злокачественных опухолей могут указывать внешние признаки, рассказал врач. Например, на лице появляются шишки, асимметрия или припухлости.
«Затем внимательно осмотреть полость рта — не появились ли припухлости, узлы, бугристости, эрозии, кровоточащие язвочки», — посоветовал Сергей Комаров.
Обнаружив у себя какие-либо симптомы злокачественного образования, нужно незамедлительно обратиться к врачу-стоматологу. После диагностики он направит пациента к узкопрофильному специалисту. Отказ от вредных привычек снижает риск развития рака полости рта, отметил Сергей Комаров.