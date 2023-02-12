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INews: украинские военные в зоне боевых действий массово страдают от острого стресса

Армия
INews: украинские военные в зоне боевых действий массово страдают от острого стресса

Подавляющее большинство личного состава ВСУ панически боится умереть от ранений на поле боя и страдает из-за этого от острого и постоянного стресса. Такое мнение приводится в статье издания INews.

Авторы публикации ссылаются на экспертное мнение военного психолога Влада Белявского, побывавшего в ряде подразделений ВСУ, ведущих активные боевые действия.

«Ни один из опрошенных украинский солдат не признался в своем бесстрашии, их тревожит опасность быть брошенными умирать без помощи и даже похорон», — отметил специалист.

В рядах ВСУ из-за массового стресса расцвело употребление различных наркотиков и крепкого алкоголя, предупредил Белявский.
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