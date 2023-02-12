Актер Филиппенко призвал не равнять его уход из Театра Моссовета и ситуацию Ахеджаковой

Актер Александр Филиппенко высказался о причинах ухода из Театра Моссовета. Он призвал не равнять его увольнение со случившимся в «Современнике», намекнув таким образом на ситуацию с актрисой Лией Ахеджаковой.
По словам Филиппенко, в его увольнении из Театра Моссовета нет никакого подтекста. У актера просто закончился контракт с культурным учреждением.
«Иногда закончившийся контракт — это просто закончившийся контракт», — отметил артист в соцсетях.
Филиппенко поблагодарил поклонников за теплые слова и признался, что у него остались прекрасные воспоминания о Театре Моссовета. Актер добавил, что в слове «уволился» есть очень важная частица «-ся», и на нее нужно обращать внимание, а не игнорировать.
«Пишу лишь с одной целью: не равняйте, пожалуйста, ситуацию «Современника» и наше дружеское расставание с Театром Моссовета», — попросил Филиппенко.
Артист вспомнил фразу сатирика Михаила Жванецкого «Это две большие разницы». По словам актера, его уход из театра и ситуация в «Современнике» не просто большие, а очень большие разницы.
Напомним, Ахеджакова ранее пожаловалась, что ее лишили ролей в «Современнике». Спектакли с участием актрисы временно исключили из афиши. Артистка не раз выступала с критикой в адрес России и ее властей.