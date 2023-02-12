Актер Филиппенко призвал не равнять его уход из Театра Моссовета и ситуацию Ахеджаковой

Филиппенко поблагодарил поклонников за теплые слова и признался, что у него остались прекрасные воспоминания о Театре Моссовета. Актер добавил, что в слове «уволился» есть очень важная частица «-ся», и на нее нужно обращать внимание, а не игнорировать.