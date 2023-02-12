Посол Васнецов заявил о готовности России к взаимодействию с Молдавией

Москва по-прежнему готова к взаимодействию с Кишиневом, несмотря на позицию властей Молдавии. Об этом заявил российский посол в республике Олег Васнецов.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что по инициативе молдавской стороны в этом году был приостановлен двусторонний политический диалог, в том числе на площадке СНГ. Однако Россия всегда готова к обсуждению любых вопросов со своими партнерами.
«Москва не закрывалась и по-прежнему готова к взаимодействию», — подчеркнул Олег Васнецов.
Ранее сообщалось, что российский посол был вызван в МИД Молдавии из-за якобы нарушения воздушного пространства республики.