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Дуда призвал Запад дать Украине еще больше оружия ради «победы над Россией»

Армия
Дуда призвал Запад дать Украине еще больше оружия ради «победы над Россией»

Россия победит на Украине, если Запад срочно не примет меры по отправке Киеву как можно большего числа вооружений, считает президент Польши Анджей Дуда.

В интервью французской газете Le Figaro польский лидер призвал западных коллег не дать России победить и отправить ВСУ еще больше бронетехники и как можно быстрей.

«Если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — утверждает Дуда.

Ранее киевский режим пожаловался на нехватку боеприпасов у ВСУ. В Офисе президента Украины объявили, что армия срочно нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
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