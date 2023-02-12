Деньги в феврале: знаки зодиака, которым сулит прибыль в конце зимы

Каждый имеет свое представление об идеальной зарплате, прибыли и финансовом благополучии. Чтобы не спугнуть удачу и не попасть в неприятную денежную историю, нужно внимательно относиться к своему бюджету, а также обращать внимание на то, что сулят звезды. Астролог, практикующий психолог Элеонора Гинзбург в беседе с ФАН рассказала, какие знаки зодиака будут самыми успешными в феврале и кому стоит ждать прибыли в конце зимы.