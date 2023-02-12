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Деньги в феврале: знаки зодиака, которым сулит прибыль в конце зимы

Общество
Деньги в феврале: знаки зодиака, которым сулит прибыль в конце зимы

Каждый имеет свое представление об идеальной зарплате, прибыли и финансовом благополучии. Чтобы не спугнуть удачу и не попасть в неприятную денежную историю, нужно внимательно относиться к своему бюджету, а также обращать внимание на то, что сулят звезды. Астролог, практикующий психолог Элеонора Гинзбург в беседе с ФАН рассказала, какие знаки зодиака будут самыми успешными в феврале и кому стоит ждать прибыли в конце зимы.

Наилучшим месяцем в плане финансов февраль станет, по словам эксперта по звездам, для водолеев.

«У них отличный финансовый месяц, прекрасный, замечательный. Им необходимо заниматься самореализацией, стать более ответственными, серьезными. Месяц готовит множество различных социальных контактов», — отметила астролог.
Деньги в феврале: знаки зодиака, которым сулит прибыль в конце зимы

Также, по ее словам, в финансовом плане ситуация сгладывается довольно хорошо у Овнов. Представители этого знака ощущают прилив сил, энергии, их влияние увеличивается, а возможности расширяются.

«Овнам нужно быстро реагировать на изменения, строить собственный бизнес, идти к накоплениям, процветанию, благополучию», — добавила астролог.

Активный финансовый период начинается у Тельцов. Как отметила Элеонора Гинзбург, им нужно добиваться своего, быть решительными и не сидеть сложа руки. Представителям этого знака нужно продолжать заниматься саморазвитием и самореализацией.

Деньги в феврале: знаки зодиака, которым сулит прибыль в конце зимы

Львы и Девы могут себе позволить инвестиции. На положительной финансовой волне пребывают Рыбы и Стрельцы.

Февраль, по словам астролога, очень важный месяц в финансовом плане для Козерогов. В этот период представителям этого знака зодиака под силу совершить важные дела, принять важные решения, которые определят их будущее.

Ранее астролог Элеонора Гинзбург рассказала, кому 2023 год принесет карьерный успех.
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