Пенсионер надругался над восьмилетней девочкой в автомобиле в Забайкалье

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего жителя города Могоча. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, рассказали в забайкальском СУ СКР.
По мнению правоохранителей, пенсионер пошел на преступление в январе. В салоне своего автомобиля мужчина совершил насилие в отношении восьмилетней девочки.
Проверка по базе показала, что фигурант ранее уже привлекался к ответственности за преступления сексуального характера. Следователи будут настаивать в суде на аресте злоумышленника.