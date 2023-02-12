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Пенсионер надругался над восьмилетней девочкой в автомобиле в Забайкалье

Происшествия
Пенсионер надругался над восьмилетней девочкой в автомобиле в Забайкалье

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего жителя города Могоча. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, рассказали в забайкальском СУ СКР.

По мнению правоохранителей, пенсионер пошел на преступление в январе. В салоне своего автомобиля мужчина совершил насилие в отношении восьмилетней девочки.

Проверка по базе показала, что фигурант ранее уже привлекался к ответственности за преступления сексуального характера. Следователи будут настаивать в суде на аресте злоумышленника.
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