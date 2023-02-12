Странная «простуда» без кашля начала доводить россиян до госпитализации

Пневмония не всегда сопровождается кашлем и лихорадкой. Именно поэтому люди путают ее с обычной простудой. Однако во время эпидемии гриппа и ОРВИ всегда увеличивалось число осложнений, в том числе с летальными исходами, просто до прихода COVID-19 об этом мало говорили, заявила иммунолог Елена Парецкая.