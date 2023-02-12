Странная «простуда» без кашля начала доводить россиян до госпитализации

Многие россияне стали попадать в больницы с пневмонией на второй-третий день странной «простуды» без кашля. Медики объяснили, с чем это может быть связано.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла во многих российских регионах. В Карелии, например, приостановили обучение в 42 классах в 18 школах. Роспотребнадзор также сообщил, что люди снова стали заражаться коронавирусом.
Пневмония не всегда сопровождается кашлем и лихорадкой. Именно поэтому люди путают ее с обычной простудой. Однако во время эпидемии гриппа и ОРВИ всегда увеличивалось число осложнений, в том числе с летальными исходами, просто до прихода COVID-19 об этом мало говорили, заявила иммунолог Елена Парецкая.
Она добавила, что на исходе зимы, когда организм человека истощен и ослаблен, очень легко подхватить не только вирусную, но и бактериальную инфекцию. К пневмонии чаще всего приводят пневмококки, стрептококки, стафилококки и гемофильная палочка.