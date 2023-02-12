Фармаколог Дехнич раскрыл причину появления «супербактерий»

«Супербактерии», от которых не будет лекарств, появятся уже в скором времени, предупредил клинический фармаколог Андрей Дехнич.
Проблема резистентности к антибиотикам в России в первую очередь касается внутрибольничных инфекций. Чтобы «супербактерии» не распространились за пределы медучреждений, в аптеках РФ ограничили безрецептурную продажу антибиотиков, рассказал Дехнич «Газете.ru».
«Проблема с нерациональным использованием антибиотиков действительно есть», — подчеркнул специалист.
К самым проблемным микробам фармаколог отнес ацинетобактер, клебсиеллу и синегнойную палочку. В больницах с этими патогенами сталкиваются пациенты с ослабленным здоровьем.