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Фармаколог Дехнич раскрыл причину появления «супербактерий»

Общество
Фармаколог Дехнич раскрыл причину появления «супербактерий»

«Супербактерии», от которых не будет лекарств, появятся уже в скором времени, предупредил клинический фармаколог Андрей Дехнич.

Проблема резистентности к антибиотикам в России в первую очередь касается внутрибольничных инфекций. Чтобы «супербактерии» не распространились за пределы медучреждений, в аптеках РФ ограничили безрецептурную продажу антибиотиков, рассказал Дехнич «Газете.ru».

«Проблема с нерациональным использованием антибиотиков действительно есть», — подчеркнул специалист.

К самым проблемным микробам фармаколог отнес ацинетобактер, клебсиеллу и синегнойную палочку. В больницах с этими патогенами сталкиваются пациенты с ослабленным здоровьем.
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