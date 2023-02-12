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Терапевт Константинова предупредила о риске отложенного инфаркта после гриппа

Общество
Терапевт Константинова предупредила о риске отложенного инфаркта после гриппа

Чем может обернуться обычный грипп спустя несколько недель после выздоровления, рассказала врач-терапевт Марина Константинова.

Иногда осложнения проявляются через некоторое время после перенесенного заболевания. Например, отложенный инфаркт возможен спустя две-три недели после гриппа, рассказала Марина Константинова в интервью URA.RU. Это возможно, если человек не соблюдал постельный режим.

«Все дело в том, что при большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и вызывает воспаление стенок сосудов, а при частых инфекциях — сердечно-сосудистые заболевания», — рассказала врач-терапевт.

Для гриппа характерны легочные и внелегочные осложнения. Поражение легких и плевры — самые распространенные среди них. Пневмонию провоцируют как сам вирус гриппа, так и побочная бактериальная инфекция, резюмировала Марина Константинова.
Константинова грипп инфаркт
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