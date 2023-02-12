Терапевт Константинова предупредила о риске отложенного инфаркта после гриппа

Иногда осложнения проявляются через некоторое время после перенесенного заболевания. Например, отложенный инфаркт возможен спустя две-три недели после гриппа, рассказала Марина Константинова в интервью URA.RU. Это возможно, если человек не соблюдал постельный режим.