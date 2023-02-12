Терапевт Константинова предупредила о риске отложенного инфаркта после гриппа

Чем может обернуться обычный грипп спустя несколько недель после выздоровления, рассказала врач-терапевт Марина Константинова.
Иногда осложнения проявляются через некоторое время после перенесенного заболевания. Например, отложенный инфаркт возможен спустя две-три недели после гриппа, рассказала Марина Константинова в интервью URA.RU. Это возможно, если человек не соблюдал постельный режим.
«Все дело в том, что при большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и вызывает воспаление стенок сосудов, а при частых инфекциях — сердечно-сосудистые заболевания», — рассказала врач-терапевт.
Для гриппа характерны легочные и внелегочные осложнения. Поражение легких и плевры — самые распространенные среди них. Пневмонию провоцируют как сам вирус гриппа, так и побочная бактериальная инфекция, резюмировала Марина Константинова.