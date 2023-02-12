Украинский президент Владимир Зеленский впал в отчаяние, о чем свидетельствует его последнее турне по Европе. Об этом заявил обозреватель Брендан Коул в статье для Newsweek.
По словам эксперта, глава государства во время своей поездки по европейским странам умолял Запад передать Киеву боевые истребители. О передаче самолетов Зеленский говорил и перед членами британского парламента, и на саммите ЕС в Брюсселе, пишет «ПолитРоссия».
Автор статьи уверен, что президент Украины продемонстрировал страх киевского режима перед угрозой российского наступления. Однако Запад холодно воспринял требования политика.
«Зеленский впадает в отчаяние», — подчеркнул журналист.
Он добавил, что последние заявления президентов Польши и Франции поставили под сомнение отправку Украине боевых самолетов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут передать ВСУ дальнобойные бомбы в рамках нового пакета военной помощи Украине.