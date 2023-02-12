Newsweek: Зеленский впал в отчаяние из-за угрозы российского наступления

По словам эксперта, глава государства во время своей поездки по европейским странам умолял Запад передать Киеву боевые истребители. О передаче самолетов Зеленский говорил и перед членами британского парламента, и на саммите ЕС в Брюсселе, пишет «ПолитРоссия».