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Звезда «Универа» Станислав Ярушин назвал Бузову классным сплетником

Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Станислав Ярушин назвал Бузову классным сплетником

Звезда сериала «Универ» и шоумен Станислав Ярушин признался, что отправился бы в длительное путешествие с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. По словам актера, она хорошо умеет сплетничать.

Ярушин ответил на вопрос, с кем из звезд он был бы готов поехать в Дубай на поезде. Артист признался, что взял бы с собой актрису Нонну Гришаеву, потому что она «душевная». В качестве второй кандидатуры шоумен назвал Бузову.

«Оля такая… просто сплетник классный. Рассказывает… Она говорит, что попало», — объяснил свой выбор актер в эфире YouTube-канала «Первый Женский Федеральный».

Артист также вспомнил об одном из самых крупных своих провалов. Это случилось, когда Ярушин играл в КВН с командой «Лица уральской национальности».

Один из организаторов уговорил шоумена выступить в клубе с собственными песнями, но на концерт не пришел ни один человек. Тогда артист понял, что ошибочно считал себя популярным участником КВН.
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