Звезда «Универа» Станислав Ярушин назвал Бузову классным сплетником

Ярушин ответил на вопрос, с кем из звезд он был бы готов поехать в Дубай на поезде. Артист признался, что взял бы с собой актрису Нонну Гришаеву, потому что она «душевная». В качестве второй кандидатуры шоумен назвал Бузову.