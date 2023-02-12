Наибольшие траты в супермаркетах оказались у россиян в возрасте от 41 до 50 лет

Россияне в возрастной группе от 41 до 50 лет по итогам прошлого года совершали покупки в супермаркетах с самым высоким средним чеком — 754 рубля, свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт».
Люди старше 50 лет в среднем тратили за поход в магазин 728 рублей, потребители в категории 31-40 лет — 708 рублей, а покупатели моложе 21 года — 661 рубль. Наиболее экономными оказались граждане в возрасте от 21 до 30 лет — их средний чек составил 572 рубля.
Также выяснилось, что россияне на 9% чаще, чем в 2021 году, совершали онлайн-покупки по картам в супермаркетах. По словам экспертов, тренд на более редкие и крупные интернет-заказы вытесняет небольшие срочные покупки необходимых товаров и продуктов.