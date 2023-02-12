Наибольшие траты в супермаркетах оказались у россиян в возрасте от 41 до 50 лет

Люди старше 50 лет в среднем тратили за поход в магазин 728 рублей, потребители в категории 31-40 лет — 708 рублей, а покупатели моложе 21 года — 661 рубль. Наиболее экономными оказались граждане в возрасте от 21 до 30 лет — их средний чек составил 572 рубля.