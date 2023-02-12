Супружеская пара предстанет перед судом за жестокое убийство знакомой под Иркутском

Инцидент произошел в селе Оек. По информации ведомства, супруги распивали спиртное в компании друзей, когда между парой и их 39-летней знакомой разгорелся конфликт. Фигуранты избили оппонентку, а после вонзили нож ей в спину. Потерпевшую отвели к реке, где завершили расправу. Злоумышленники сбросили тело погибшей в реку и скрылись.