Супружеская пара предстанет перед судом за жестокое убийство знакомой под Иркутском

Уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летнего жителя Иркутской области и его жены, передано в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел в селе Оек. По информации ведомства, супруги распивали спиртное в компании друзей, когда между парой и их 39-летней знакомой разгорелся конфликт. Фигуранты избили оппонентку, а после вонзили нож ей в спину. Потерпевшую отвели к реке, где завершили расправу. Злоумышленники сбросили тело погибшей в реку и скрылись.
Обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени они предстанут перед судом.
В ЯНАО пьяный мужчина до смерти избил приятеля супруги, передает телеканал «360». Преступление было совершено на почве ревности.