Неизвестный факультет, дуэль и 3 диссертации: 219 лет со дня смерти величайшего философа Канта

12 февраля 1804 года ушел из жизни знаменитый немецкий философ и главный мыслитель эпохи Просвещения Иммануил Кант. Жизнь по истине великого ученого была наполнена самыми разнообразными и порой даже загадочными событиями. ФАН публикует краткий обзор его биографии.
Кант родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге. Его семья была благополучной, в ней было четверо детей, двое из которых умерли в раннем возрасте. К моменту взросления Иммануила, дела в семье ухудшились: сперва умер дедушка, затем бабушка, а вскоре и мать великого философа.
Немаловажную роль в развитии Канта сыграл доктор теологии Франц Альберт Шульц, который был знаком с родителями Канта и регулярно приходил к ним в гости. Именно он первым заметил уникальные способности маленького Иммануила.
Практически все школьные годы Кант посвятил учебе. Единственным выходным днем было воскресенье. Именно в гимназии он начал изучать древние языки, Библию, философию, логику и другие предметы. Кант освоил латынь и нередко изучал труды классических авторов в свободное от учебы время. Позже философ рассказывал, что испытывал негативное отношение к обучению в гимназии и называл этот период «рабством».
В 16 лет Кант поступил в Кенигсбергский университет, не без участия Шульца. Тогда Иммануил покинул отчий дом и стал зарабатывать на жизнь самостоятельно, преподавая уроки латинского языка. Доподлинно неизвестно на каком именно факультете Кант проходил обучение. Однако философию в университете преподавали каждой группе. Именно в то время Кант проникся к этой форме познания человека, которая впоследствии стала его страстью.
В студенческие годы Кант познакомился с философом Мартином Кнутценом. Несмотря на то, что разница в их возрасте составляла всего десять лет – Кнутцен уже тогда был знаменитым ученым. Кант проникся любовью к своему учителю. Считается, что именно Кнутцен повлиял на формирование дальнейшей жизни мыслителя.
Первая работа, которую начал Иммануил Кант в 1744 году, называется «Мысли об истинной оценке живых сил». Этим трудом автор намеревался привлечь внимание к собственной персоне, прибегая к использованию в работе «надменного тона». Однако в то время «Мысли об истинной оценке живых сил» не были оценены по достоинству, а некоторые до сих пор подвергают критике точку зрения автора.
Однажды произошел случай, который мог преждевременно оборвать жизнь великого философа. В молодые годы Кант и его друзья гуляли в парке, когда к ним присоединилось еще несколько человек. Тогда между Кантом и одним из участников Джозефом Грином развязался политический спор. Молодые люди не сошлись во мнениях, и дискуссия едва не закончилась дуэлью. К счастью, все разрешилось благополучно: собеседники урегулировали конфликт.
В более взрослом возрасте Канту удалось написать три диссертации. Одну из них он защитил в 1755 году, она была посвящена теме огня. Эту диссертацию высоко оценил научный руководитель Канта, который вскоре сделал работу неким пособием для студентов. В этом же году Иммануил Кант защитил свою вторую работу под названием «Новое освещение первых принципов метафизического познания», а уже на следующий год и третью – «Физическая монадология». На протяжении этого времени Кант преподавал в Кенигсбергском университете. Он учил студентов не только философии, но и медицине, математике, а также физической географии.
Вскоре Кант начал изучать метафизику и формальную логику. В 1762 году он выпустил труд, который назывался «Ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма». Именно в этой работе впервые можно было заметить стремление Канта к созданию новой теории познания. Самым главным философским произведением философа стало «Критика чистого разума». Исходной проблемой для Канта был вопрос: «Как возможно чистое знание?», над которым он активно размышлял.
Современники философа отмечали у него ипохондрию и меланхолию. Сам Кант, увлекавшись медициной, занимался самолечением, считая, что врачи не способны его вылечить, а лекарства оказывают вред организму. Так Кант прожил до 80 лет практически не страдая от болезней.
С приближением старости ум Канта начал ослабевать. Людей, которые навещали его, он просил «обращаться с ним, как с ребенком». В старости философ неоднократно жаловался на отсутствие желания жить дальше, поскольку не может больше приносить пользу этому миру. За несколько месяцев до смерти Канту часто снились ночные кошмары, а также возникли слуховые галлюцинации. Он скончался 12 февраля 1804 года, но память о нем живет до сих пор.
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