Неизвестный факультет, дуэль и 3 диссертации: 219 лет со дня смерти величайшего философа Канта

В более взрослом возрасте Канту удалось написать три диссертации. Одну из них он защитил в 1755 году, она была посвящена теме огня. Эту диссертацию высоко оценил научный руководитель Канта, который вскоре сделал работу неким пособием для студентов. В этом же году Иммануил Кант защитил свою вторую работу под названием «Новое освещение первых принципов метафизического познания», а уже на следующий год и третью – «Физическая монадология». На протяжении этого времени Кант преподавал в Кенигсбергском университете. Он учил студентов не только философии, но и медицине, математике, а также физической географии.