Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт Михайлов рассказал, как ВСУ будут использовать тяжелые танки НАТО на Украине

Армия
Эксперт Михайлов рассказал, как ВСУ будут использовать тяжелые танки НАТО на Украине

Киевский режим после получения отдельных партий тяжелых танков от стран НАТО побоится использовать эту сложную и дорогостоящую технику в зоне боевых действие. Такого мнения придерживается военный аналитик Александр Михайлов.

Командование ВСУ будет применять западные танки для поднятия боевого духа собственных военных и украинского населения, снимая пафосные видеоролики без риска потерять Abrams-ы или Leopard-ы, объяснил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов журналистам URA.RU.

«Эти пробные партии будут катать по полигону для постановочных съемок. Они нужны для видеосюжетов о "победах" украинской армии», — подчеркнул эксперт.

Михайлов напомнил о тяжелом положении и катастрофических потерях ВСУ, понесенных в последние месяцы. Посредством «танкового пиара» Киев хочет приободрить своих военнослужащих и иностранных наемников, а также облегчить проведение принудительной мобилизации, отметил аналитик.
танки нато на украине спецоперация россии на украине киевский режим танковый пиар
Военкоры ФАН
Лучшие в аду