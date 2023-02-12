Эксперт Михайлов рассказал, как ВСУ будут использовать тяжелые танки НАТО на Украине

Киевский режим после получения отдельных партий тяжелых танков от стран НАТО побоится использовать эту сложную и дорогостоящую технику в зоне боевых действие. Такого мнения придерживается военный аналитик Александр Михайлов.
Командование ВСУ будет применять западные танки для поднятия боевого духа собственных военных и украинского населения, снимая пафосные видеоролики без риска потерять Abrams-ы или Leopard-ы, объяснил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов журналистам URA.RU.
«Эти пробные партии будут катать по полигону для постановочных съемок. Они нужны для видеосюжетов о "победах" украинской армии», — подчеркнул эксперт.
Михайлов напомнил о тяжелом положении и катастрофических потерях ВСУ, понесенных в последние месяцы. Посредством «танкового пиара» Киев хочет приободрить своих военнослужащих и иностранных наемников, а также облегчить проведение принудительной мобилизации, отметил аналитик.