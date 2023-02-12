Эксперт Михайлов рассказал, как ВСУ будут использовать тяжелые танки НАТО на Украине

Михайлов напомнил о тяжелом положении и катастрофических потерях ВСУ, понесенных в последние месяцы. Посредством «танкового пиара» Киев хочет приободрить своих военнослужащих и иностранных наемников, а также облегчить проведение принудительной мобилизации, отметил аналитик.