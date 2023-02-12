Спасатели достали из-под завалов мужчину через 149 часов после землетрясения в Турции

В Турции спасатели продолжают разбор завалов после разрушительного землетрясения. Спустя 149 часов среди обломков удалось найти выжившего 35-летнего мужчину.
В момент стихийного бедствия он находился в шестиэтажном здании в провинции Хатай. Спасателям потребовалось почти пять часов, чтобы освободить его. Сейчас пострадавший находится в медучреждении.
Отметим, что в стране также проводятся следственные действия в отношении более сотни граждан. Эксперты установили, что некоторые здания обрушились в результате некачественного строительства, сообщило издание A42.RU.