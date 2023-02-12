Президент Польши раскрыл подробности «памятного» разговора с Зеленским перед началом СВО

Украинский президент Владимир Зеленский до начала спецоперации РФ говорил, что Киев будет сопротивляться до последней капли крови. Об этом сообщил польский лидер Анджей Дуда, слова которого передает Figaro.
Глава государства вспомнил о своем разговоре с украинским политиком, который состоялся 23 февраля 2022 года. Тогда Зеленский испугался за то, что они могут больше не встретиться. Эти слова стали для Дуды «памятными».
«Он рисковал всем своим будущим, чтобы занять эту должность, потому что видел, что на Украине все плохо, и хотел изменить ситуацию», — подчеркнул польский президент.
Ранее сообщалось, что Анджей Дуда допустил скорую победу России на Украине, если у Киева не появится новое оружие.