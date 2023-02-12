Мадридский «Реал» в пятый раз стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

Мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира по футболу, который завершился в Марокко.
Испанский «Реал» одержал победу над «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии в финальном матче клубного чемпионата мира. Встреча, которая проходила на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате, завершилась со счетом 5:3 в пользу «сливочных».
«Реал» в пятый раз в истории выиграл клубный чемпионат мира по футболу. Бронзовым призером турнира стал бразильский «Фламенго», победивший в матче за третье место «Аль-Ахли» со счетом 4:2. Стоит отметить, что «Реал» является самым титулованным клубом в истории мундиаля.