Семеро полицейских были убиты в результате нападения в центральном Перу

Лима, 12 февраля. Семеро полицейских были убиты в Перу в результате атаки боевиков леворадикальной группировки «Сияющий путь» (Sendero Luminoso). Об этом сообщили местные СМИ.
Согласно полученной информации, нападение произошло в субботу, когда группа сотрудников правоохранительных органов попала в засаду, организованную, предположительно, членами марксистской вооруженной организации «Сияющий путь». Автомобиль, в котором находились сотрудники полиции, был расстрелян в населенном пункте Нативидад, провинция Ла-Конвенсьон, в регионе Куско на юге центральной части Перу. В результате семеро полицейских были убиты на месте, еще один получил ранения.
«Мы скорбим о гибели наших братьев-полицейских, которые попали в засаду во время движения на полицейской машине в центре города Нативидад, где погибли семь человек», — говорится в заявлении перуанской полиции.
Как стало известно радиостанции RPP, среди погибших оказались пятеро агентов Национального управления специальных операций (DINOES), а также двое сотрудников полицейского участка в центре Пуэбло-де-Нативидад.
Нападение на полицейских произошло на фоне неутихающих в Перу акций протеста против отставки президента Педро Кастильо. Среди основных требований манифестанты выдвигают снятие с экс-президента обвинений в коррупции и попытке государственного переворота, изменение Конституции и проведение досрочных выборов. Многотысячные демонстрации нередко перерастают в столкновения с правоохранителями, в результате чего с начала декабря в стране погибли по меньшей мере 50 человек.
Леворадикальная группировка «Сияющий путь», которая возникла в Перу в начале 1970-х годов, ставит своей целью замену буржуазной демократии и начало революции, которая приведет страну к «новой демократии». Пик деятельности боевиков пришелся на 1980-е года, когда отряды Sendero Luminoso вступили в открытое вооруженное противостояние с правительственными войсками. Члены организации провели ряд политических убийств, поджогов и террористических актов. В настоящее время «Сияющий путь» и ее члены признаны в Перу вне закона.
Исполняющая обязанности главы государства вице-президент Дина Болуарте неоднократно обвиняла организаторов и участников демонстраций в связях с боевиками Sendero Luminoso. По мнению аналитиков, таким образом власти пытаются дискредитировать протестное движение и оправдать насилие полиции в отношении его участников.