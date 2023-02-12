Семеро полицейских были убиты в результате нападения в центральном Перу

Нападение на полицейских произошло на фоне неутихающих в Перу акций протеста против отставки президента Педро Кастильо. Среди основных требований манифестанты выдвигают снятие с экс-президента обвинений в коррупции и попытке государственного переворота, изменение Конституции и проведение досрочных выборов. Многотысячные демонстрации нередко перерастают в столкновения с правоохранителями, в результате чего с начала декабря в стране погибли по меньшей мере 50 человек.