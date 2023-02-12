В этот день в 1988-м разыгралась морская «битва» при Форосе между Черноморским флотом и US Navy

Советский сторожевик пошел на таран американского крейсера.
Спровоцированная Вашингтоном конфронтация между Западом и Россией продолжает усиливаться. С оглядкой на это не лишним будет вспомнить, как в Черном море в этот же день 12 февраля, но в далеком 1988-м, наши моряки сумели поставить на место заносчивых американцев.
Таран — оружие смелых. Он применялся и на суше, и в воздухе. А уж на море он использовался вообще испокон веков. Однако, технический прогресс в конце концов отправил шпироны триер и броненосцев на свалку истории. Тем удивительней оказались события 1988 года, когда советский ВМФ применил тактику тарана, деликатно именуемую «навалом», против современных боевых кораблей US Navy.
«Бортом в борт!»
Начиная с 1985 года число случаев, когда американские военные корабли не только приближались вплотную к кромке советских территориальных вод, но и нагло пересекали морскую границу СССР, непрерывно росло. Как правило, корабли US Navy стремились «посетить» те советские воды, где имелись районы со спорной линией демаркации госграницы. По мнению советской стороны, данные районы безусловно находились под юрисдикцией СССР. Американцы, естественно, придерживались иной точки зрения. И чем дальше, тем чаще демонстрировали свое неуважение по отношению к точке зрения Москвы. В тоже время командование ВМФ СССР, связанное по рукам и ногам «мирными инициативами» Михаила Горбачева, оказалось лишено возможности воспрепятствовать визитам в советские терводы американских кораблей.
Продолжительное время ситуация была патовой. Дело сдвинулось с мертвой точки после совсем уж вопиющего случая.
13 марта 1986 года в район со спорной линией демаркации госграницы с координатами 44° с.ш. и 33° в.д. буквально вломились два американских корабля – ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон». Навстречу незваным гостям бросились корабли Черноморского флота. В ходе радиопереговоров американцы сообщили, что совершенно не разделяют озабоченности советской стороны. Мол, во-первых, крейсер и эсминец следуют в международных водах. Во-вторых, есть еще подписанная СССР в 1982 году Конвенция ООН по морскому праву. И в этом документе оговорен возможный мирный проход боевых кораблей с оружием на борту через отдельные участки территориальных вод прибрежных государств. Советские моряки напомнили американцам, что такой проход допускается лишь в исключительных случаях и с выключенными корабельными средствами радиоэлектронного наблюдения. Когда это напоминание не возымело действия, над советскими кораблями взвился… флажной сигнал протеста. Полномочий сделать что-то еще командование Черноморского флота не имело! Посему следуя экономическим ходом, вовсю «шуруя» своими радиолокационными станциями и радиопелегаторами, а также сигналя «Я ничего не нарушаю», «Йорктаун» с «Кэроном» углубились на 6 миль вглубь советских тервод, и лишь затем легли на курс отхода.
По словам советских офицеров, такого позора Краснознаменный Черноморский флот не переживал еще никогда. Главком ВМФ адмирал флота Владимир Чернавин обратился к министру обороны маршалу Сергею Соколову с просьбой разрешить советским кораблям дать хоть какой-то укорот зарвавшимся янки.
«Стрелять можно только в ответ, так что… Ваши предложения?», — мрачно поинтересовался Соколов.
«Можно вытеснять американцев навалом», — сообщил Чернавин.
«Это как?», — удивился маршал.
«Бортом в борт!», — пояснил адмирал.
«Постарайтесь никого не убить»
Через 4 месяца идея Чернавина, превращенная в план активного противодействия американским провокациям, была доведена до руководства страны. Горбачева совершенно не взволновало известие о том, что американские корабли могли зафиксировать работу расположенного в крымских Саках наземного испытательного тренажера корабельной авиации. Генсек «проснулся» только когда ему сообщили, что US Navy явно заинтересовались расположенным в Форосе комплексом дач ЦК КПСС. Подумав, Михаил Сергеевич дал разрешение на реализацию идеи Чернавина. Но в октябре 1986-го, после встречи Горбачева с Рональдом Рейганом в исландском Рейкьявике, Флот получил из Кремля команду «Отбой!» Неизвестно чем бы все это кончилось, но 28 мая 1987 года на Красную площадь беспрепятственно приземлился самолетик Матиаса Руста. Это настолько вывело из себя Горбачева, что Михаил Сергеевич немедленно поменял Соколова на более решительного Дмитрия Язова и… вновь дал «зеленый свет» Чернавину. Свое распоряжение главкому ВМФ Михаил Сергеевич закончил так: «Постарайтесь подобрать корабли покрепче и никого не убить».
В соответствии с пожеланием Горбачева для «теплой встречи» американцев выбрали поисково-спасательный корабль «Ямал», имевший ледовые подкрепления корпуса. В паре с «Ямалом» должен был работать большой противолодочный корабль «Красный Кавказ». Однако, когда час пробил, все пошло не по плану.
В начале февраля 1988-го разведка оповестила командование Черноморского флота о появлении в Дарданеллах старых знакомых – «Йорктауна» и «Кэрона». Сомнений в том, куда и зачем они следуют ни у кого не было. Поэтому командовавший «отрядом навала» капитан 2-го ранга Николай Михеев получил приказ выбирать якоря и идти навстречу американцам к Босфору. Но на «Красном Кавказе» обнаружились технические проблемы. По этой причине БПК оперативно заменили сторожевым кораблем «Беззаветный». Командир последнего капитан 2-го ранга Владимир Богдашин такому распоряжению сильно удивился. СКР только что вернулся в Севастополь с боевой службы. Часть экипажа убыла в отпуск, корабль приступил к выгрузке боеприпасов… Но приказ есть приказ. Утром следующего дня «Беззаветный» вместе с «Ямалом», небольшим сторожевиком СКР-6 и пограничным сторожевым кораблем «Измаил» отправился к берегам Турции.
Обнаружив американские корабли, соединение Михеева приступило к их сопровождению. Посетив терводы Болгарии и Румынии, утром 12 февраля «Йорктаун» и «Кэрон» повернули в сторону Фороса. Когда до границы оставалось минут 30 хода, Михеев радировал на американские корабли: «Ваш курс ведет в советские воды, что недопустимо. Имею приказ вытеснять вас, вплоть до навала и тарана». Американцы ответили: «Мы ничего не нарушаем, следуем прежним курсом». После этого крейсер с эсминцем резко прибавили ход, что вывело из игры «Ямал». Имеющий очень крепкий корпус, но совершенно не рассчитанный на игру в догонялки, «спасатель» отстал. Отстал и «Измаил». Рядом с американцами остались лишь «Беззаветный» и СКР-6. Первый был втрое меньше «Йорктауна», второй в восемь раз уступал по водоизмещению «Кэрону». Брони или каких-либо подкреплений корпуса советские сторожевые корабли не имели. Но и выбора их командиры не имели тоже.
«Битва» при Форосе
В 11.02, когда линия границы осталась уже в 7 милях за кормой, следующий в 50 метрах от «Йорктауна» «Беззаветный» врубил сирену и резко переложил руль вправо. Американские матросы, до сего момента весело фотографировавшие «иванов», ошарашенно замерли, а затем бросились на палубе крейсера врассыпную. Через считанные секунды правая скула советского СКР врезалась в крейсер. Сила соударения бортов была такая, что в небо метров на двадцать ударил фонтан искр, сменившийся угольно-черным дымным облаком. Береговые наблюдатели приняли его за взрыв! В тот же момент малютка СКР-6 пнул американский эсминец, срубив тому леера, разнеся в щепки шлюпку и разлохматив борт. Но на «Йорктауне» в этот момент было не до сочувствия. Лапа торчащего из клюза якоря «Беззаветного» вонзилась в корпус крейсера и вскрыла его словно консервный нож.
На этом приключения не закончились. После столкновения корму «Беззаветного» понесло вправо – к «Йорктауну». Богдашин понял, что еще немного и его четыре торпеды в аппаратах правого борта встретятся с четырьмя пусковыми установками ракет «Гарпун», украшающими левый борт американца. Что из этого может получиться, догадаться было не трудно. Капитан 2-го ранга мгновенно приказал: «Полный ход! Право на борт!» Едва не слетевшие с фундаментов машины буквально швырнули корабль вперед. Корма «Беззаветного» скользнула влево, зато нос по касательной вновь ударил крейсер. Второй таран обошелся «Йорктауну» дороже первого. Форштевень советского сторожевика оставил на борту крейсера многочисленные вмятины, «прикончил» командирский катер, деформировал вертолетную площадку и превратил в груду обломков пусковые установки «Гарпунов». Там немедленно что-то коротнуло, из-под палубы «Йорктауна» потянулся дымный шлейф начинающегося пожара. «Кэрон» попытался прижать «Беззаветного» к своему флагману, но на советском сторожевике демонстративно развернули в сторону эсминца заряженные реактивные бомбометные установки. После этого у янки нервы окончательно сдали. Крейсер и эсминец стали отворачивать на юг. Появившаяся над местом происшествия пара советских ударных вертолетов Ми-24 лишь прибавила американцам прыти…
Благодаря мастерству советских моряков поставленная им задача была выполнена без единого выстрела, а также без потерь. Результат «битвы при Форосе» получился довольно примечательным. Командир «Йорктауна» был снят с должности, а сам покореженный крейсер на несколько месяцев застрял в ремонте. Американский сенат надолго заморозил походы кораблей US Navy в Черное море. «Беззаветный» же закончил ремонт за месяц. Его командир Владимир Богдашин получил орден Красной Звезды, а в 1991 году принял должность флагмана Черноморского флота – ракетного крейсера «Москва».