В этот день в 1988-м разыгралась морская «битва» при Форосе между Черноморским флотом и US Navy

13 марта 1986 года в район со спорной линией демаркации госграницы с координатами 44° с.ш. и 33° в.д. буквально вломились два американских корабля – ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон». Навстречу незваным гостям бросились корабли Черноморского флота. В ходе радиопереговоров американцы сообщили, что совершенно не разделяют озабоченности советской стороны. Мол, во-первых, крейсер и эсминец следуют в международных водах. Во-вторых, есть еще подписанная СССР в 1982 году Конвенция ООН по морскому праву. И в этом документе оговорен возможный мирный проход боевых кораблей с оружием на борту через отдельные участки территориальных вод прибрежных государств. Советские моряки напомнили американцам, что такой проход допускается лишь в исключительных случаях и с выключенными корабельными средствами радиоэлектронного наблюдения. Когда это напоминание не возымело действия, над советскими кораблями взвился… флажной сигнал протеста. Полномочий сделать что-то еще командование Черноморского флота не имело! Посему следуя экономическим ходом, вовсю «шуруя» своими радиолокационными станциями и радиопелегаторами, а также сигналя «Я ничего не нарушаю», «Йорктаун» с «Кэроном» углубились на 6 миль вглубь советских тервод, и лишь затем легли на курс отхода.