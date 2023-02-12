Полиция нагрянула ночью в бар на Рубинштейна из-за нелицензионного алкоголя

В Петербурге сотрудники полиции прервали ночное веселье в баре на улице Рубинштейна. У стражей порядка была информация о том, что в заведении торгуют нелицензированным спиртным, сообщил Telegram-канал «112».
Оперативники осуществили изъятие спиртосодержащей продукции. Посетители бара поспешили покинуть помещение.
Ранее правоохранители пресекли на Урале нелегальное производство алкоголя. Опасную жидкость разливали в бутылки с наклейками известных брендов водки, виски и коньяка, сообщил сайт «360».