Есть только бойцы ЧВК «Вагнер»: Пригожин заявил о взятии Красной горы

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» 12 февраля взяли под свой контроль населенный пункт Красная гора. Об этом сообщил предприниматель Евгений Пригожин.
По словам бизнесмена, после взятия Соледара поднялась массовая шумиха вокруг того, что в городе якобы был кто-то кроме представителей ЧВК «Вагнер». Эта ситуация показалась «музыкантам» очень неприятной.
«Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер", которые и возьмут Бахмут», — подчеркнул Пригожин.
Предприниматель добавил, что информация о взятии Угледара бойцами ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.
«Где их нет, там их нет – нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли Угледар – это не так», — заключил бизнесмен.
Предприниматель также записал аудиосообщения по случаю взятия Красной горы, в которых описал всю ситуацию на фронте.
Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. По его словам, в штурме города принимали участие исключительно «музыканты».