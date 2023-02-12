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Daily Mail: действия Киева и Лондона стали угрозой для НАТО

Армия
Daily Mail: действия Киева и Лондона стали угрозой для НАТО

Авантюрная политика киевского режима и плачевное состояние британской армии стали угрозой для всего НАТО. Об этом сообщили обозреватели издания Daily Mail.

Лондон не может руководить силами быстрого реагирования Североатлантического альянса из-за очевидного ослабления королевских вооруженных сил, подчеркнули аналитики Daily Mail. По их сведениям, командование коллективными силами НАТО и после 1 января 2024 года продолжат высшие офицеры бундесвера.

«Британия не может предоставить минимум пять тысяч военнослужащих, которые должны быть готовы к развертыванию в течение двух-пяти дней», — отмечается в статье масштаб деградации ВС Великобритании.

Кроме того, большинство стран НАТО уже сейчас испытывают дефицит многих видов вооружения, боевой техники и боеприпасов ввиду военной помощи украинской армии. В обозримом будущем эту нехватку устранить не удастся, предупредили авторы Daily Mail.
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