Топ-5 самых ярких ролей актера Николая Еременко — младшего

В этом сериале режиссера Алексея Сидорова у Николая Еременко — младшего лишь эпизодическая роль. Однако, подлинного талантливого артиста как раз и отличает способность полностью захватить внимание зрителя в этот короткий промежуток времени, что отведен на экране. Актера исполнил в сериале роль отца одного из криминальных авторитетов по прозвищу Космос в исполнении Дмитрия Дюжева. И вновь, сюжет стал попыткой понять, что происходило с нашей страной в 1990- годы, когда главным принципом существования бизнеса был закон джунглей: «Кто сильнее, тот и прав». Именно герою Николая Еременко — младшего доводится произнести если и не главный, то один из главных монологов в сериале. Смысл его слов, разумеется, прост — криминальная жизнь не принесет счастья и за нее придется заплатить высокую цену.