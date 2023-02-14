Топ-5 самых ярких ролей актера Николая Еременко — младшего

Киноактер, кинорежиссер, народный артист Российской Федерации Николай Еременко — младший родился 14 февраля 1949 года. За свою жизнь артист исполнил порядка 50 киноролей и заработал репутацию подлинного воплощения героизма и мужества на экране.
В день рождения всенародно любимого актера ФАН вместе с читателями вспоминает самые яркие роли Николая Еременко — младшего в культовых отечественных кинокартинах.
В поисках капитана Гранта
Образованные и начитанные граждане Советского Союза с теплом встретили в 1985 году на экраны сериал «В поисках капитана Гранта». Кинолента снята по мотивам романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта». В картине Николай Еременко — младший исполнил роль лорда Гленарвана. Именно он, в компании ученого-географа и биолога Жак Паганель и индейца Талькава, решается отправиться в опаснейшее путешествие по 37-й параллели. Главная же цель полного приключений пути — спасти оказавшегося в беде капитана Гранта.
31 июня
Приключенческую тематику в творческом пути артиста продолжил двухсерийный телевизионный фильм-мюзикл в жанре фэнтези «31 июня». Картина снята по мотивам одноименной повести английского писателя Джона Бойнтона Пристли. В фильме Николай Еременко — младший сыграл роль художника Сэма Пенти. Его герой преодолевает нелегкий, полный опасных приключений путь, и все ради того, чтобы обрести счастье — быть со своей возлюбленной принцессой Мелисентой. Режиссер Леонид Квинихидзе и композитор Александр Зацепин сделали все, чтобы подарить советским зрителям одну из самых красивых романтических историй.
Сын за отца
Данная картина стала единственной режиссерской работой Николая Еременко — младшего. В центре сюжета история потомственного хирурга, который приезжает из Москвы в Минск навестить своего отца. Тут выясняется, что пожилой корифей пластической хирургии оказался не у дел в новых реалиях рыночных отношений. Казалось бы, решение найдено, сын советует отцу открыть собственную клинику, но тут приходится столкнуться с еще одним следствием новых времен — мафией, которая не хочет упустить своей выгоды. Вместе, сын и отец сделают все, чтобы выстоять. Картина стала настоящим слепком реалий той эпохи.
Бригада
В этом сериале режиссера Алексея Сидорова у Николая Еременко — младшего лишь эпизодическая роль. Однако, подлинного талантливого артиста как раз и отличает способность полностью захватить внимание зрителя в этот короткий промежуток времени, что отведен на экране. Актера исполнил в сериале роль отца одного из криминальных авторитетов по прозвищу Космос в исполнении Дмитрия Дюжева. И вновь, сюжет стал попыткой понять, что происходило с нашей страной в 1990- годы, когда главным принципом существования бизнеса был закон джунглей: «Кто сильнее, тот и прав». Именно герою Николая Еременко — младшего доводится произнести если и не главный, то один из главных монологов в сериале. Смысл его слов, разумеется, прост — криминальная жизнь не принесет счастья и за нее придется заплатить высокую цену.
Пираты XX века
Кинокартина стала самым кассовым советским фильмом. Современники вспоминают, как с выходом киноленты на экраны страны, советские школьники нередко прогуливали занятия в школе ради того, чтобы в очередной раз пересмотреть в кинотеатре захватывающую дух историю По сюжету, современные пираты захватывают советский сухогрузный корабль, который перевозил большой груз опиума для фармакологической промышленности. Кровожадные преступники делают все, чтобы уничтожить команду судна. Однако, старший механик Сергей Сергеевич в исполнении Николая Еременко — младшего выживает и вместе с другими спасшимися советскими моряками вступает в бескомпромиссную схватку с пиратами.
Ранее режиссер Александр Котт поделился с ФАН воспоминаниями об актрисе Вере Глаголевой. По его словам, при работе с ней он сразу почувствовал, что имеет дело с высококлассным профессионалом.