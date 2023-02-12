Депутат Госдумы Шеремет: Запад подталкивает мир к апокалипсису из-за Украины

Западные страны подталкивают мир к апокалипсису, накачивая Украину новым вооружением. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.
По словам парламентария, иностранные игроки ошибаются, если рассчитывают на победу Киева после предоставления Украине смертоносного оружия. Сейчас наступило то время, когда мировые лидеры обязаны взвешенно принимать решения международного уровня.
«Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису, после которого обратно пути уже не будет», — отметил депутат в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи.