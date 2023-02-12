Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Татарстане пенсионерку задержали за попытку поджечь банкоматы

Происшествия
В Татарстане пенсионерку задержали за попытку поджечь банкоматы

В Татарстане правоохранители задержали пожилую женщину, которая пыталась устроить пожар в отделении Сбербанка. Мотивы злоумышленницы пока не известны. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел в городе Азнакаево. Зайдя в помещение денежно-кредитной организации, пенсионерка облила банкоматы легковоспламеняющейся жидкостью, совершила поджог и скрылась. На место вызвали спасателей, однако огонь потух до их прибытия.

Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
татарстан сбербанк поджог
Военкоры ФАН
Лучшие в аду