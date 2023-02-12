Жена скончавшегося от рака Пономаренко может продать трехкомнатную квартиру из-за долгов

Вдова юмориста Александра Пономаренко, который скончался от рака в конце прошлого года, может продать трехкомнатную квартиру. Не исключено, что только так женщина сможет выплатить долги, оставшиеся после смерти мужа.
По словам концертного директора Пономаренко Анатолия Муттера, перед смертью артист сообщил ему, что взял в кредит 800 тысяч рублей. Юморист не хотел, чтобы жена об этом знала, поскольку у них были и другие долги. Только после смерти мужа вдова узнала, что общая задолженность составляла 2 миллиона рублей.
«Были кредиты, которые я знала, а один кредит всплыл — не знал никто», — поделилась Анна Пономаренко в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Один из кредитов юморист взял четыре года назад, чтобы подарить жене путешествие на Маврикий на 50-летие. Артист рассчитывал быстро рассчитаться с долгами, но из-за пандемии они с братом долго просидели без работы.
Муттер рассказал, что они со вдовой Пономаренко ходили в банк. Там ей дали отсрочку в полгода для закрытия кредита.
Жена юмориста может продать трехкомнатную квартиру в Ростове-на-Дону, чтобы погасить задолженность. Жилье оценивается в 6 миллионов рублей. Однако для этого вдове нужно вступить в наследство, а это возможно только через шесть месяцев после смерти Пономаренко.