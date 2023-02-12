Жена скончавшегося от рака Пономаренко может продать трехкомнатную квартиру из-за долгов

По словам концертного директора Пономаренко Анатолия Муттера, перед смертью артист сообщил ему, что взял в кредит 800 тысяч рублей. Юморист не хотел, чтобы жена об этом знала, поскольку у них были и другие долги. Только после смерти мужа вдова узнала, что общая задолженность составляла 2 миллиона рублей.