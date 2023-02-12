Военкор Анна Долгарева высказалась о современной поэзии

Попавшая не так давно под украинские санкции военный корреспондент, поэтесса, фронтовой волонтер Анна Долгарева известна многим своими репортажами и сочинениями. Еще будучи маленькой девочкой, она начала писать стихи и с течением жизни развивала свой талант. На встрече с журналистами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Долгарева высказалась о современной поэзии.