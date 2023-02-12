Военкор Анна Долгарева высказалась о современной поэзии

Попавшая не так давно под украинские санкции военный корреспондент, поэтесса, фронтовой волонтер Анна Долгарева известна многим своими репортажами и сочинениями. Еще будучи маленькой девочкой, она начала писать стихи и с течением жизни развивала свой талант. На встрече с журналистами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Долгарева высказалась о современной поэзии.
Мы помним поэтов прошлых веков — «Золотого», «Серебряного», стихи некоторых авторов до сих пор знаем наизусть. Почему современность не дарит нам новых Пушкиных, Лермонтовых, Бальмонтов? Или дарит? В каком периоде пребывает российская поэзия: расцвет, стагнация или упадок? Поэтесса Долгарева поделилась с ФАН мнением на этот счет.
«Я считаю, что современная поэзия не ослабела и не возвысилась по сравнению с тем, какой поэзия была раньше. Я считаю, что в первую очередь, поэзия должна отвечать на вызов своего времени. А наша современная поэзия она как раз отвечает на вызовы, запросы нашего настоящего времени. Мне кажется, не стоит сравнивать авторов разных эпох. Посмотрим, что будут писать наши потомки, а мы сейчас слишком внутри контекста», — отметила гость пресс-центра.
Ранее военкор и поэтесса Долгарева в интервью для ФАН рассказала, как пишет стихи, чего боится больше взрывов артиллерийских снарядов и как ей удается совмещать прозу жизни с творческим полетом.