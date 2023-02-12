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Врачи прооперировали кота Митю после спасения из-под завалов пятиэтажки в Новосибирске

Происшествия
Врачи прооперировали кота Митю после спасения из-под завалов пятиэтажки в Новосибирске

Новосибирские врачи провели операцию коту Мите, которого спасли из-под завалов пятиэтажки после взрыва газа. Об этом сообщили представители фонда помощи животным АНО «ВИАВЕТ».

«Малыш очень напуган, все у него болит, но потихонечку возвращается к жизни», — рассказали ветеринары.

Специалисты диагностировали у питомца перелом правого бедра и ушибы внутренних органов. Хозяйка Мити погибла, кота передадут ее семье.

Напомним, жертвами частичного обрушения стали 13 человек. Сотрудникам МЧС РФ удалось спасти 14 граждан.
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