Врачи прооперировали кота Митю после спасения из-под завалов пятиэтажки в Новосибирске

Новосибирские врачи провели операцию коту Мите, которого спасли из-под завалов пятиэтажки после взрыва газа. Об этом сообщили представители фонда помощи животным АНО «ВИАВЕТ».
«Малыш очень напуган, все у него болит, но потихонечку возвращается к жизни», — рассказали ветеринары.
Специалисты диагностировали у питомца перелом правого бедра и ушибы внутренних органов. Хозяйка Мити погибла, кота передадут ее семье.
Напомним, жертвами частичного обрушения стали 13 человек. Сотрудникам МЧС РФ удалось спасти 14 граждан.