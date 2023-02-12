Россиян предупредили о трех опасностях на кухне

Первой опасностью может стать средство для мытья посуды. Некоторые специалисты утверждают, что его длительное использование способно привести к развитию рака. Однако чтобы обезопасить себя, не нужно приобретать средства на разлив неизвестного происхождения, а также следует тщательно ополаскивать посуду от химии, передает WeChat.