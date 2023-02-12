Россиян предупредили о трех опасностях на кухне

Три серьезные опасности для здоровья могут подстерегать человека на кухне. Чтобы обезопасить себя стоит придерживаться ряда правил.
Первой опасностью может стать средство для мытья посуды. Некоторые специалисты утверждают, что его длительное использование способно привести к развитию рака. Однако чтобы обезопасить себя, не нужно приобретать средства на разлив неизвестного происхождения, а также следует тщательно ополаскивать посуду от химии, передает WeChat.
Опасными являются масляные испарения, образующиеся при нагреве. Активное вдыхание этих паров способно вызывать рак легких. Третьей опасностью на кухне являются разделочные досточки из дерева или пластика. На них скапливаются остатки еды, и образуется плесень, употребление которой может вызвать отравление.