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Полиция обнаружила более 800 зарядов для гранатомета в лесу в Херсонской области

Происшествия
Полиция обнаружила более 800 зарядов для гранатомета в лесу в Херсонской области

Правоохранители нашли крупный схрон с зарядами для гранатомета в лесу возле Новой Маячки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Всего были обнаружены 832 боеприпаса.

По данным полиции, данные патроны использовались для гранатомета ВОГ-17. Опасная находка была уничтожена на месте при помощи взрыва.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назначил вознаграждение для граждан за сдачу нелегального оружия и боеприпасов. За каждый пистолет, автомат или гранатомет можно получить 10 тыс. рублей, за каждый патрон — 20 рублей.
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