Полиция обнаружила более 800 зарядов для гранатомета в лесу в Херсонской области

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назначил вознаграждение для граждан за сдачу нелегального оружия и боеприпасов. За каждый пистолет, автомат или гранатомет можно получить 10 тыс. рублей, за каждый патрон — 20 рублей.