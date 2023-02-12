Полиция обнаружила более 800 зарядов для гранатомета в лесу в Херсонской области

Правоохранители нашли крупный схрон с зарядами для гранатомета в лесу возле Новой Маячки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Всего были обнаружены 832 боеприпаса.
По данным полиции, данные патроны использовались для гранатомета ВОГ-17. Опасная находка была уничтожена на месте при помощи взрыва.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назначил вознаграждение для граждан за сдачу нелегального оружия и боеприпасов. За каждый пистолет, автомат или гранатомет можно получить 10 тыс. рублей, за каждый патрон — 20 рублей.