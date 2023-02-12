Аналитики 19FortyFive объяснили настойчивое стремление Киева заполучить истребители F-16

Киев хочет бросить вызов доминированию российских ВКС и возлагает большие надежды на поставки F-16 из стран НАТО. Кроме того, подобная военная помощь станет четким маркером готовности коллективного Запада к дальнейшей поддержке украинских властей и ВСУ, которые последнее время потерпели ряд болезненных поражений в зоне боевых действий, сообщили обозреватели 19FortyFive.