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Аналитики 19FortyFive объяснили настойчивое стремление Киева заполучить истребители F-16

Армия
Аналитики 19FortyFive объяснили настойчивое стремление Киева заполучить истребители F-16

Украинские власти все более настойчиво требуют у своих западных кураторов современные боевые самолеты, в том числе истребители F-16 американского производства. Подобное желание объяснили аналитики портала 19FortyFive.

Самолеты российских ВКС значительно превосходят по боевым возможностям любые истребители, оставшиеся в распоряжении киевского режима. Кроме того, украинские ВВС за время спецоперации ВС РФ лишились сотен самолетов и вертолетов, указали эксперты 19FortyFive.

«Украинские летчики на данный момент находятся в особенно невыгодном положении», — отмечается в публикации.

Киев хочет бросить вызов доминированию российских ВКС и возлагает большие надежды на поставки F-16 из стран НАТО. Кроме того, подобная военная помощь станет четким маркером готовности коллективного Запада к дальнейшей поддержке украинских властей и ВСУ, которые последнее время потерпели ряд болезненных поражений в зоне боевых действий, сообщили обозреватели 19FortyFive.
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