American Thinker: американские студенты стали в разы глупее за последнее десятилетие

Американцы деградируют с каждым новым поколением. Из года в год у студентов местных колледжей снижается IQ.
Исследование General Social Survey свидетельствует, что за последние десять лет среди молодых американцев наблюдается снижение уровня интеллектуального развития. Сложившаяся тенденция указывает на то, что вузы не могут обеспечить для молодежи должный уровень образования.
По мнению автора статьи в журнале American Thinker, влияние на подобные процессы могла оказать распространенная в США пропаганда политкорректности. В качестве примера журналист приводит материалы, где описывается рабовладельческое устройство Соединенных Штатов. Из-за политкорректности преподавателям часто приходится не упоминать очевидные факты, которые могут быть неправильно восприняты подрастающим поколением. В связи с этим у студентов возникают пробелы в знаниях.