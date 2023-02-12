American Thinker: американские студенты стали в разы глупее за последнее десятилетие

По мнению автора статьи в журнале American Thinker, влияние на подобные процессы могла оказать распространенная в США пропаганда политкорректности. В качестве примера журналист приводит материалы, где описывается рабовладельческое устройство Соединенных Штатов. Из-за политкорректности преподавателям часто приходится не упоминать очевидные факты, которые могут быть неправильно восприняты подрастающим поколением. В связи с этим у студентов возникают пробелы в знаниях.