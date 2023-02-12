Норкин рассмешил телезрителей жестоким анекдотом про девочку и раздавленного муравья

Ведущий Андрей Норкин шокировал телезрителей жестоким анекдотом про бабушку, внучку и муравьев. Шутка журналиста традиционно прозвучала в эфире политического ток-шоу «Место встречи».
Во время последнего выпуска передачи приглашенные гости обсуждали актуальные политические вопросы. В какой-то момент Норкин решил вспомнить один остроумный анекдот, который пришелся по душе телезрителям.
Журналист рассказал юмористическую, но жестокую историю про муравьев. По его словам, бабушка с маленькой внучкой собрались на даче попить чай с вареньем. В какой-то момент на сладости сбежались муравьи, после чего ребенок раздавил одного из них.
«Представь, муравьишки сидят, маму ждут, а она теперь не придет», — обратилась бабушка к внучке.
«Теперь и папа не придет», — ответила Маша, раздавив второго муравья.
Пользователи Сети оценили шутку Норкина, добавив, что такая внучка точно не вырастет добренькой.
Ранее сообщалось, что пошлый анекдот Андрея Норкина про эрекцию у еврея развеселил студию «Места встречи».