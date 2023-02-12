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Опубликованы кадры жестокого избиения собаки пьяным хозяином в Петербурге

Происшествия
Опубликованы кадры жестокого избиения собаки пьяным хозяином в Петербурге

В Петербурге мужчина жестоко избил ногами маленькую собаку. Питомец не мог избежать ударов, так как хозяин натянул поводок. Кадры издевательств над животным опубликовали в Сети.

Инцидент произошел в поселке Песочный. По предварительным данным, агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пса забрали на передержку. Для него ищут новую семью.

Правоохранителям предстоит установить обстоятельства случившегося. Напомним, за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность.
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