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Филипп Киркоров принес извинения Марине Кравец за поступок на шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров принес извинения Марине Кравец за поступок на шоу «Маска»

Король эстрады Филипп Киркоров принял участие в съемках нового выпуска шоу «Конфетка». На проекте певец извинился перед ведущей и звездой Comedy Club Мариной Кравец за свой поступок на шоу «Маска».

Поющая юмористка участвовала во втором сезоне проекта, в котором Киркоров сидел в жюри. Кравец выступала в костюме Солнца.

Когда артистка оказалась среди кандидатов на вылет, король эстрады не поддержал ее. Между Солнцем и Единорогом певец отдал предпочтение второму, поскольку за этого персонажа болела его дочь. Делая выбор, артист еще не знал достоверно, кто скрывается под масками. Получилось, что Кравец покинула шоу в том числе из-за его поступка.

На шоу «Конфетка» Киркоров исполнил песню «Железная стрела» певца из народа Жоры Князя. После номера король эстрады принес извинения ведущей за то, что «слил» ее в «Маске».

«Милая, прости меня за все, что было между нами! Я этот грех буду нести с собой по жизни», — обратился к Кравец певец.

Артист также примирился с комиком Азаматом Мусагалиевым, хотя причина их конфликта широкой аудитории неизвестна. На шоу «Конфетка» они пожали друг другу руки.
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