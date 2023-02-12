Филипп Киркоров принес извинения Марине Кравец за поступок на шоу «Маска»

Когда артистка оказалась среди кандидатов на вылет, король эстрады не поддержал ее. Между Солнцем и Единорогом певец отдал предпочтение второму, поскольку за этого персонажа болела его дочь. Делая выбор, артист еще не знал достоверно, кто скрывается под масками. Получилось, что Кравец покинула шоу в том числе из-за его поступка.