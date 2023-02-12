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FP: план Запада искалечить российскую экономику санкциями потерпел неудачу

Экономика
FP: план Запада искалечить российскую экономику санкциями потерпел неудачу

Западные страны ввели санкции с целью искалечить российскую экономику, но этого не удалось добиться. У России получилось перестроиться и приспособиться к ограничениям, отметили эксперты в интервью Foreign Policy.

По их словам, 2022-й был годом общей экономической неразберихи, когда мировой рынок восстанавливался после пандемии. Россия в этих условиях, будучи крупным сырьевым экспортером, имела определенные рычаги для воздействия на другие страны. Это позволило ей адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, приводит перевод публикации портал «ИноСМИ».

Объем торговли России по итогам года оказался больше, чем ожидалось. Кроме того, Москва нашла тайные каналы для продажи своих товаров и покупки необходимой ей иностранной продукции. В совокупности это привело к недостаточной эффективности санкций, констатировали аналитики.
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