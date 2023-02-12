FP: план Запада искалечить российскую экономику санкциями потерпел неудачу

По их словам, 2022-й был годом общей экономической неразберихи, когда мировой рынок восстанавливался после пандемии. Россия в этих условиях, будучи крупным сырьевым экспортером, имела определенные рычаги для воздействия на другие страны. Это позволило ей адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, приводит перевод публикации портал «ИноСМИ».